Der Alte
Folge 8: Teufelsbrut
Dr. Lederer, leitender Direktor der Brückner-Chemie-Werke, kehrt in einer Privatmaschine von Verhandlungen aus Köln zurück. Kaum hat er das Flugzeug verlassen, fallen Schüsse. Lederer bricht schwer verwundet zusammen. In dem nachfolgenden Trubel geht sein Koffer mit geheimen Unterlagen verloren. In der Chefetage des Chemie-Werks herrscht heillose Aufregung, denn die verschwundenen Unterlagen beinhalten ein millionenschweres Forschungsprojekt. Offensichtlich hat der gezielte Anschlag auf Dr. Lederer hochpolitische Hintergründe. Als dann jedoch ein zweiter Mordanschlag auf Lederer im Krankenhaus verübt wird, vermutet Köster doch eher private Motive. Während die Herren vom Verfassungsschutz ihre Wege gehen, sucht Köster unabhängig von ihnen nach Mordmotiven und wird bald fündig.
