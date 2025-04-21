Der Alte
Folge 1: Kein gutes Ende
Werner Meridit steht kurz vor dem Ruin seines Einzelhandelsgeschäftes. Es hat ihm nicht mehr geholfen, den Erpresserbrief für sich zu behalten: "Besorgen Sie sich eine halbe Million, wenn sie nicht wollen, dass etwas Furchtbares passiert. Ich melde mich wieder." Das Furchtbare passiert. Sozusagen als Nachweis, dass die Drohung ernst gemeint ist. Das unschuldige Opfer ist der etwa 25-jährige Peter Wallner. Er ist das erste Opfer der mit Zyankali vergifteten Gurkengläser aus dem Meridit-Markt. Für Familie Wallner ist das innerhalb von drei Wochen der zweite Todesfall. Peters Vater hat Selbstmord begangen, wohl aufgrund der mehr als bedrückenden Verhältnisse, in der er seine Angehörigen gebracht hat.
