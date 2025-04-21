Der Alte
Folge 14: Betriebsunfall
An einem Samstagvormittag im Dezember laden vier Arbeiter auf dem Hof des Bellmann-Werkes Giftfässer auf einen LKW. Sie sollen von einer Entsorgungsfirma auf eine Sondermüll-Deponie gebracht und dort gelagert werden. Obgleich die Männer mit größter Vorsicht arbeiten, kommen plötzlich zwei Fässer ins Rutschen, fallen auf den Boden und platzen auf. Einige Liter der hochgiftigen Flüssigkeit versickern im Erdboden. Sofort versuchen die Arbeiter, das Erdreich auszuheben, um eine Verseuchung des Grundwassers zu verhindern. Als Prokurist Frank Haffner, der zufällig an diesem Morgen in der Firma zu tun hat, das Gelände betritt, erkennt er sofort, was da geschehen ist. Er weiß natürlich, dass ein Giftmüll-Unfall wie dieser den Behörden gemeldet werden muss, aber das würde bedeuten, die Firma würde erst einmal geschlossen.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick