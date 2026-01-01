Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Alte

Das Spiel ist aus

KultKrimiStaffel 7Folge 15
Das Spiel ist aus

Das Spiel ist ausJetzt kostenlos streamen

Der Alte

Folge 15: Das Spiel ist aus

59 Min.Ab 12

Juwelier Rolf Horstmann erhält aus einem Münchner Nobelhotel den Anruf eines Herrn aus dem Orient, der ihn bittet, eine Kollektion seiner kostbarsten Juwelen zusammenzustellen. Um bei derartigen Aufträgen ganz sicher zu gehen, lässt Horstmann sich von Peter Binder, einem Angestellten des Sicherheitsbüros Gehrke, begleiten. Als die beiden Männer wenig später in die Tiefgarage des Hotels fahren, springen zwei maskierte Männer auf sie zu, eine Schießerei beginnt, Binder wird schwer verletzt, Horstmann getötet. Für Hauptkommissar Kress, Gerd Heymann und Henry Johnson sieht es zunächst so aus, als handele es sich hier um einen ganz gewöhnlichen Raubüberfall.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Der Alte
KultKrimi
Der Alte

Der Alte

Alle 12 Staffeln und Folgen