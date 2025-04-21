Der Alte
Folge 2: Schweigen für immer
Arno Tucher kommt mit dem Zug nach München, um vor dem Staatsanwalt eine wichtige Aussage zu machen. Am Bahnhof wird er von einem Herrn Brandstätter in Empfang genommen, der behauptet, er sei zu Tuchers Schutz abgestellt. Wenig später betäubt der angebliche Beamte sein Opfer und schafft es in einen Keller. Hier muss er zu seinem Entsetzen feststellen, dass Tucher tot ist, gestorben an Herzschwäche. An diesem Morgen unternehmen Petra und ihr Freund eine Radtour an der Isar. Petra erleidet einen kleinen Unfall und beschädigt ihr Fahrrad. Da ihr Freund es an Ort und Stelle nicht reparieren kann, fährt er ins nächste Dorf. Petra sieht, wie ein Mann einen Toten in der Isar versenkt.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick