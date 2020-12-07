Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Geiger - Boss Of Big Blocks

Sightseeing auf Geigerart

DMAXFolge vom 07.12.2020
Sightseeing auf Geigerart

Sightseeing auf GeigerartJetzt kostenlos streamen

Der Geiger - Boss Of Big Blocks

Folge vom 07.12.2020: Sightseeing auf Geigerart

44 Min.Folge vom 07.12.2020Ab 12

Der USA-Trip neigt sich dem Ende entgegen. Doch bevor Karl Geiger wieder nach Deutschland zurückkehrt, stehen im Bundesstaat Florida noch einige Highlights auf dem Programm. Der Münchner Kfz-Experte macht in dieser Folge mit seiner Tochter Jaqueline und seinem alten Freund Björn Miamis Autohäuser unsicher. Dort bestaunt das Trio superteure Luxuskarossen des Kleinserienherstellers Pagani. Mit einem Ford GT geht es anschließend hinauf in luftige Höhen und in den Everglades bringt das Trio einen Big-Block auf Touren. So geht Sightseeing à la Geiger.

Alle verfügbaren Folgen