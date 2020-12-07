Der Geiger - Boss Of Big Blocks
Folge vom 07.12.2020: Sightseeing auf Geigerart
44 Min.Folge vom 07.12.2020Ab 12
Der USA-Trip neigt sich dem Ende entgegen. Doch bevor Karl Geiger wieder nach Deutschland zurückkehrt, stehen im Bundesstaat Florida noch einige Highlights auf dem Programm. Der Münchner Kfz-Experte macht in dieser Folge mit seiner Tochter Jaqueline und seinem alten Freund Björn Miamis Autohäuser unsicher. Dort bestaunt das Trio superteure Luxuskarossen des Kleinserienherstellers Pagani. Mit einem Ford GT geht es anschließend hinauf in luftige Höhen und in den Everglades bringt das Trio einen Big-Block auf Touren. So geht Sightseeing à la Geiger.
Genre:Dokumentation, Auto
12
