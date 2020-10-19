Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Geiger - Boss Of Big Blocks

DMAXFolge vom 19.10.2020
Folge vom 19.10.2020: Nascar-Fieber

44 Min.Ab 12

400 PS starke V8-Boliden und packende Motorsport-Action: Karl Geiger und seine Crew freuen sich auf ein turbulentes Wochenende. Der Münchner US-Car-Experte besucht mit seiner Tochter das „American Fan Fest“. Dort will Karl Klarheit in Sachen NASCAR. Für Jacqueline hat der Firmenboss zudem eine Überraschung parat. Und wie schlägt sich das aufgemotzte Indian-Motorrad der Vollblutschrauber auf dem Hockenheimring? Genügt die Maschine den hohen Ansprüchen der Tuning-Profis? Beim Kräftemessen auf der Rennstrecke schlägt für Tim die Stunde der Wahrheit.

