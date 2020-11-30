Der Geiger - Boss Of Big Blocks
Folge vom 30.11.2020: Der Auktions-Marathon
44 Min.Folge vom 30.11.2020Ab 12
Bei den Auto-Auktionen der „Mecum Auction Company“ kommen in den USA Tausende Young- und Oldtimer unter den Hammer. Dort kann man supercoole Amischlitten ersteigern. Dieses Spektakel lassen sich Karl Geiger und seine Tochter Jacqueline in Florida natürlich nicht entgehen. Der deutsche Kfz-Experte muss sich bei dem Megaevent auf seine Erfahrung und seinen Instinkt verlassen, denn für einen gründlichen Fahrzeug-Check bleibt vor Ort keine Zeit. Zieht der „Boss of Big Blocks“ beim Bieterwettstreit trotzdem schicke Schnäppchen und Raritäten an Land?
Genre:Dokumentation, Auto
12
