Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Geiger - Boss Of Big Blocks

Der Auktions-Marathon

DMAXFolge vom 30.11.2020
Der Auktions-Marathon

Der Auktions-MarathonJetzt kostenlos streamen

Der Geiger - Boss Of Big Blocks

Folge vom 30.11.2020: Der Auktions-Marathon

44 Min.Folge vom 30.11.2020Ab 12

Bei den Auto-Auktionen der „Mecum Auction Company“ kommen in den USA Tausende Young- und Oldtimer unter den Hammer. Dort kann man supercoole Amischlitten ersteigern. Dieses Spektakel lassen sich Karl Geiger und seine Tochter Jacqueline in Florida natürlich nicht entgehen. Der deutsche Kfz-Experte muss sich bei dem Megaevent auf seine Erfahrung und seinen Instinkt verlassen, denn für einen gründlichen Fahrzeug-Check bleibt vor Ort keine Zeit. Zieht der „Boss of Big Blocks“ beim Bieterwettstreit trotzdem schicke Schnäppchen und Raritäten an Land?

Alle verfügbaren Folgen