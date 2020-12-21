Der Geiger - Boss Of Big Blocks
Folge vom 21.12.2020: Die neue V8-Flunder ist da!
44 Min.Folge vom 21.12.2020Ab 12
Sie teilen die Leidenschaft für coole Ami-Schlitten: Karl Geiger stattet in Hamburg dem norddeutschen US-Car-Experten Klaus Borrmann einen Besuch ab. In dieser Folge streckt der „Boss of Big Blocks“ seine Fühler zudem nach einem Hummer aus. Der Münchner PS-Profi testet das Vehikel auf Herz und Nieren. Und Karl Geigers nagelneue Corvette C8 muss sich gegen einen 400 000 Euro teuren Lamborghini Aventador behaupten. Das amerikanische Kraftpaket mit V8-Motor oder der italienische Supersportler? Welches Fahrzeug hat beim direkten Vergleich die Nase vorn?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Auto
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.