Der Geiger - Boss Of Big Blocks
Folge vom 23.11.2020: Welcome to Florida
44 Min.Folge vom 23.11.2020Ab 12
Karl Geiger nimmt in Österreich eine Corvette C1 aus den Fünfzigerjahren unter die Lupe. Danach bricht der Firmenboss mit seiner Tochter Jacqueline nach Florida auf. Das Duo trifft sich in Jacksonville mit einem Kfz-Profi, der für die Münchner Edelschmiede in den USA Autos einkaufen soll. Ist Claus für diesen Job der richtige Mann? Der „Boss of Big Blocks“ lässt sich die Sache durch den Kopf gehen. Dabei sticht ihm im „Sunshine State“ ein martialisches Ungetüm auf Rädern ins Auge. Der Ford F-650 ist stolze sechseinhalb Meter lang und wiegt 5,2 Tonnen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Auto
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.