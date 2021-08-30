Der Geiger - Boss Of Big Blocks
Folge vom 30.08.2021: Vollgas im Nirgendwo
44 Min.Folge vom 30.08.2021Ab 12
Karl Geiger bricht mit seinen Töchtern Jacqueline und Paulina nach Dubai auf. Dort hat der Kfz-Profi nicht nur US-Cars im Visier, sondern auch europäische Fabrikate. Steht in der Münchner Edelschmiede eine Revolution ins Haus? In den Vereinigten Arabischen Emiraten interessiert sich der Firmenboss zudem für die lokale Schrauber-Kultur, denn möglicherweise kann er dort seine Tuning-Kits verkaufen. Und Karl trifft am Persischen Golf auch Jimmy Pelka, den „König der Leistungssteigerung“. In dessen Supersportwagen steht eine Wüstenprobefahrt auf dem Programm.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Auto
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.