Der Geiger - Boss Of Big Blocks
Folge vom 08.11.2021: Für die Katz!
44 Min.Folge vom 08.11.2021Ab 12
Der „Boss of Big Blocks“ hat große Pläne. Karl Geiger will mit einem Ford GT MK 1 an einem Bergrennen teilnehmen. Und Mechaniker Basti soll auf einer Indian, Baujahr 1923, performen. Aber die Zeit drängt, noch sind beide Vehikel nicht einsatzbereit. Und der Firmenboss muss außerdem neue Fahrzeuge auftreiben, denn im Showroom in München herrscht Auto-Notstand. Deshalb fährt Karl mit seinem Chefeinkäufer Sven zum Oldtimer-Shopping nach Malaga. Dort locken Schnäppchen auf vier Rädern, doch bereits das erste Kaufobjekt entpuppt sich als echter Reinfall.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Auto
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.