Der Geiger - Boss Of Big Blocks
Folge vom 20.09.2021: Der letzte Versuch
Folge vom 20.09.2021
Der „Boss of Big Blocks“ geht nach seiner Rückkehr aus Dubai auf Rekordjagd. Mit einer aufgemotzten Corvette hat Karl Geigers Team auf der legendären Nordschleife in der Eifel bereits superschnelle Bestzeiten abgeliefert. Und jetzt soll dort eine Viper ACR performen. Aber die Wetterbedingungen auf der Rennstrecke sind nicht ideal. Und in der Münchner Werkstatt schraubt Karls Team an einem 2006er Ford GT. Das aufwendige Projekt begleitet Mechaniker Michi schon seit anderthalb Jahren. Und es ist an der Zeit, dass der Wagen zeigt, was in ihm steckt.
Dokumentation
