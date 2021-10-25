Der Geiger - Boss Of Big Blocks
Folge vom 25.10.2021: Neue Wege
44 Min.Folge vom 25.10.2021Ab 12
Karl Geiger und seine Tochter Jacqueline haben auf ihrer Shopping-Tour quer durch Deutschland eine Corvette Grand Sport im Visier. Aber rückt der Verkäufer den sündhaft teuren Oldtimer-Rennwagen zu einem fairen Preis raus? Und der „Boss of Big Blocks“ interessiert sich neuerdings auch für Wohnwagen, denn die Camping-Branche boomt und der ausgebuffte Münchner Geschäftsmann wittert ein gutes Geschäft. Die silbernen Modelle des Herstellers Airstream haben es ihm besonders angetan. Der unverwechselbare Look der Kult-Caravans lässt Karls Puls höherschlagen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Auto
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.