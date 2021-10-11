Der Geiger - Boss Of Big Blocks
Folge vom 11.10.2021: Duell der PS-Biester
44 Min.Folge vom 11.10.2021Ab 12
Der „Boss of Big Blocks“ und sein Team machen ihre Corvette C8 fit für den großen Showdown. Tuning-Chef Michi testet die Aerodynamik des Boliden, bevor es mit dem US-Sportwagen auf die Rennstrecke geht. Kann die C8 aus der Geiger-Schmiede beim Geschwindigkeitsvergleich auf dem Hockenheimring gegen einen Porsche Cayman GT4 bestehen? Und ihrem 820 PS starken RAM TRX verpassen die Münchner Autoexperten ein schickes Outfit. Beim Folieren packt auch der Firmenchef mit an, denn die Zeit drängt. Karls Kunde Peter möchte seinen Pick-up schnellstmöglich abholen.
Genre:Dokumentation, Auto
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.