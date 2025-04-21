Zum Inhalt springenBarrierefrei
Toter Herr im Regen

58 Min.Ab 6

Kommissar Kellers erster Fall ist die Aufklärung des Mordes an dem Geschäftsmann Dr. Steiner, dessen Leiche hinter dem Güterbahnhof im Rinnstein aufgefunden wird. Die Aufklärung des Falles erweist sich als problematisch, da die Indizien nicht zueinander passen und viele Motive zusammenkommen.

