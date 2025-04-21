Der Kommissar
Folge 12: Die Waggonspringer
60 Min.Ab 12
Im Waggon eines soeben eingetroffenen Güterzuges im Münchner Hauptbahnhof wird ein Toter gefunden. Als die Polizei eintrifft, ist der Tote verschwunden und wird später auf einer Müllkippe gefunden. Er gehörte zu einer Bande von "Waggonspringern", die Züge mit wertvoller Fracht auf freier Strecke erklimmen und während der Fahrt ausrauben.
Copyrights:© 1971 ZDF Enterprises