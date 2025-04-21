Der Kommissar
Folge 3: Ratten der Großstadt
61 Min.Ab 12
Der Wirt einer übel beleumdeten Kneipe ist erschlagen worden. Die Verhöre mit seinen Stammkunden, alle verdächtig, führen zu nichts. Aber es findet sich ein Hinweis auf Mozart, einen Schwachsinnigen. Der Kommissar ist skeptisch; doch sein Assistent Grabert ist sicher, auf der richtigen Spur zu sein. Er schleicht sich in Mozarts Vertrauen ein. Dabei erlebt er eine böse Überraschung; und nur das schnelle Eingreifen des Kommissars kann eine Katastrophe verhindern.
Der Kommissar
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1971 ZDF Enterprises