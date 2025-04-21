Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Kommissar

KultKrimiStaffel 1Folge 7
Folge 7: Keiner hörte den Schuß

59 Min.Ab 12

Auf einem Parkplatz wird ein Toter gefunden. Er ist erschossen worden, aber niemand hatte den Schuß hören können: Die Maschinen einer Baustelle hatten das Geräusch des Schusses übertönt. Die Kriminalpolizei konstatiert Raubmord, denn der Tote war Angestellter eines Juweliers und sollte an diesem Tag - so ergeben die Nachforschungen - Rohdiamanten im Wert von einer halben Million zu einer Schleiferei bringen. Wer wußte von diesem Transport? Diese Frage stellt sich Kommissar Keller, denn der Mörder muß im Kreise dieser Personen gesucht werden. Mühsam tastet sich Keller durch das Dickicht widersprüchlicher Aussagen. Er findet viele Hinweise, aber keine Beweise. Daher entschließt er sich zu einem radikalen Mittel und stellt dem Mörder eine Falle. Bringt sie den erhofften Beweis?

