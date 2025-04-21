Der Kommissar
Folge 10: Schrei vor dem Fenster
61 Min.Ab 12
In der Wohnung der Sängerin Irene Pauli ist ein Schuß gefallen. Der Hausmeister will der Sache nachgehen. An der Wohnungstür erscheint Berthold, der Sohn der Sängerin, mit einer Pistole in der Hand und flüchtet. Der entsetzte Hausmeister entdeckt, daß der Ehemann von Frau Pauli erschossen wurde. Für die Kriminalpolizei scheint der Fall klar zu sein. Eine groß angelegte Fahndung beginnt, man jagt den jungen Mann durch die nächtliche Stadt. Sein Verhalten läßt keinen Zweifel an seiner Schuld aufkommen, aber verschiedene Aussagen machen Kommissar Keller skeptisch.
