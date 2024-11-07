Der letzte Bulle
Folge 12: Bei Kuscheln Mord
45 Min.Folge vom 07.11.2024Ab 12
Als die Lehrerin Julia auf einer Kuschelparty durch ein starkes Narkosemittel, das der Mörder ihr ins Nasenspray getan hat, ermordet wird, sehen sich Mick und Andreas mit einer ganz neuen Art von Nähe konfrontiert. Erste Indizien führen sie zum arroganten Schüler Fynn-Erik, der im Internet Hassfantasien gegen Julia freien Lauf ließ. Zudem wird ihr verheirateter Kollege Meyer verdächtigt, mit dem sie eine Affäre hatte - oder wurde Julia von seiner eifersüchtigen Ehefrau ermordet?
