Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der letzte Bulle

Im Schatten von Feng Shui

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 5vom 01.04.2023
Im Schatten von Feng Shui

Im Schatten von Feng ShuiJetzt kostenlos streamen

Der letzte Bulle

Folge 5: Im Schatten von Feng Shui

44 Min.Folge vom 01.04.2023Ab 6

Feng-Shui-Meister Linus Nader wird mit einem gezielten Hieb eines Shaolin-Schwertes umgebracht. Weil Mick mit Schwulenehe und chinesischer Raumgestaltung nichts anfangen kann, verdächtigt er zunächst Linus' Ehemann und Erbe. Doch als sich die homosexuelle Heirat als Schwindel entpuppt, muss Mick den Kreis der Verdächtigen deutlich erweitern. Zudem lässt er sich aufgrund seiner momentanen Schlaflosigkeit auf Feng-Shui ein und kommt damit auf die Lösung des Falls ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Der letzte Bulle
SAT.1 GOLD
Der letzte Bulle

Der letzte Bulle

Alle 5 Staffeln und Folgen