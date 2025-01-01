Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 13
44 Min.Ab 12

Sternekoch Florian Reuter liegt erschlagen im Speisesaal. Mick und Andreas müssen sich durch eine undurchsichtige Familienfehde kämpfen und sich mit Einzelschicksalen auseinandersetzen, wie mit dem der zugunsten von Reuter entlassenen Sophie Palmer, die seither arbeitslos ist. Doch dann nimmt die Ermittlung eine überraschende Wende und Restauranttester Wolfgang Barsch bekommt eine wichtige Rolle in dem Fall ...

SAT.1 GOLD
