Der letzte Bulle
Folge 13: Ein Stern über Essen
44 Min.Ab 12
Sternekoch Florian Reuter liegt erschlagen im Speisesaal. Mick und Andreas müssen sich durch eine undurchsichtige Familienfehde kämpfen und sich mit Einzelschicksalen auseinandersetzen, wie mit dem der zugunsten von Reuter entlassenen Sophie Palmer, die seither arbeitslos ist. Doch dann nimmt die Ermittlung eine überraschende Wende und Restauranttester Wolfgang Barsch bekommt eine wichtige Rolle in dem Fall ...
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
