Der letzte Bulle
Folge 2: Der Weihnachtsmann ist tot
45 Min.Ab 12
Mick bekommt es mit der Leiche eines Mannes im Weihnachtsmannkostüm zu tun. Schnell stellt sich heraus, dass es sich dabei um den Vater von zwei Kindern handelt, der die Familie schon vor Monaten verlassen hat. Mick und sein junger Kollege erfahren peu á peu, dass der Tote ein Doppelleben zwischen zwei Frauen und ihren Kindern geführt hat. Doch welche der Frauen ist hinter sein Geheimnis gekommen und hat ihn mit dem tödlichen Gift eines Pfeilgiftfrosches getötet?
Weitere Folgen in Staffel 1
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2010
12
Copyrights:© Videorechte: SAT.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Rottenkolber, Martin