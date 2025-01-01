Der letzte Bulle
Folge 7: Ich hab sie alle gehabt
44 Min.Ab 12
Mick und Andreas finden in der Villa des ermordeten Pornoproduzenten Jäcki Pfeiffer ein merkwürdiges Symbol. Es führt sie zu der Zeitschrift "Lilith" aus den 80er Jahren, in der Jäcki als Machoschwein angeprangert wurde. Die Herausgeberinnen, Gundi und Christine, sind beide verdächtig. Gundi, weil sie verhindern wollte, dass ihre 18-jährige Tochter als Jäckis Kind entlarvt wird, und Christine, weil sie dringenden Geldbedarf hatte. Doch die Spur führt zu jemand anderem ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Der letzte Bulle
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
