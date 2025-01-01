Der letzte Bulle
Folge 12: Romeo und Julia
43 Min.Ab 12
Mick bemerkt eine junge Frau, Annika, die zusammengekauert und aufgelöst vor dem Präsidium sitzt. Sie schaut Mick mit Tränen in den Augen an und behauptet, ihre Mutter getötet zu haben. Kurz darauf sind Mick und Andreas in Annikas Wohnung. Von einer Leiche keine Spur!
Der letzte Bulle
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1