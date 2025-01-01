Der letzte Bulle
Folge 3: Der Sinn des Lebens
45 Min.Ab 12
In einer Autowerkstatt wird eines Nachts der Junggeselle und Lebenskünstler Sascha König erschossen. Eine erste Spur führt Mick und Andreas in die Kinderwunschklinik von Dr. Matthias Schatz. Doch der Chefarzt wiegt sich in Unschuld und Unwissen. Sascha hatte in letzter Zeit häufig Kontakt mit der hübschen Ina Richter. Das ist auch seiner Freundin Leonie nicht entgangen ... Was ihr jedoch entgangen ist: Ina ist glücklich verheiratet - mit einer Frau.
Der letzte Bulle
Alle 5 Staffeln und Folgen
