Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der letzte Bulle

Der Sinn des Lebens

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 3
Der Sinn des Lebens

Der Sinn des LebensJetzt kostenlos streamen

Der letzte Bulle

Folge 3: Der Sinn des Lebens

45 Min.Ab 12

In einer Autowerkstatt wird eines Nachts der Junggeselle und Lebenskünstler Sascha König erschossen. Eine erste Spur führt Mick und Andreas in die Kinderwunschklinik von Dr. Matthias Schatz. Doch der Chefarzt wiegt sich in Unschuld und Unwissen. Sascha hatte in letzter Zeit häufig Kontakt mit der hübschen Ina Richter. Das ist auch seiner Freundin Leonie nicht entgangen ... Was ihr jedoch entgangen ist: Ina ist glücklich verheiratet - mit einer Frau.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Der letzte Bulle
SAT.1 GOLD
Der letzte Bulle

Der letzte Bulle

Alle 5 Staffeln und Folgen