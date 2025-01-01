Der letzte Bulle
Folge 5: Unsere kleine Straße
44 Min.Ab 12
Nach einer Rangelei mit einem Anwohner geht der Obdachlose Benno auf einem Spielplatz in einer ruhigen, kleinen Straße zu Boden und ist tot. Mick und Andreas finden dank Meisner schnell heraus, dass Benno mit Rattengift getötet wurde und nicht durch den Sturz starb. Doch wer vergiftete den Obdachlosen?
