Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der letzte Bulle

Nagel ins Herz

SAT.1Staffel 4Folge 2vom 18.12.2024
Nagel ins Herz

Nagel ins HerzJetzt kostenlos streamen

Der letzte Bulle

Folge 2: Nagel ins Herz

44 Min.Folge vom 18.12.2024Ab 12

Drei vollbeladene Lieferfahrzeuge werden gestohlen. Bei seinen Ermittlungen kommt der Detektiv Jan Schreck ums Leben: Ein unbekannter Täter jagt dem Privatschnüffler einen neun Zentimeter langen Nagel ins Herz - mit einem Druckluftnagelgerät. Die Tatwaffe wird an Bord eines der gestohlenen Fahrzeuge gefunden, der Paketdieb und der Mörder des Privatermittlers könnten identisch sein. Aber geht die grausame Tat wirklich auf das Konto des barmherzigen Ulrich Huberty?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Der letzte Bulle
SAT.1
Der letzte Bulle

Der letzte Bulle

Alle 6 Staffeln und Folgen