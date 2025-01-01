Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der letzte Bulle

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 4
43 Min.Ab 12

Als an einer Bushaltestelle in einem Essener Vorort der Sprengsatz eines vermeintlichen Schläfer-Terroristen detoniert, steht das BKA umgehend auf der Matte und übernimmt das Kommando in Micks Revier. Was dem letzten Bullen nicht passt - er lässt sich ungern Vorschriften machen und sieht den Fall zudem ganz anders als die Wichtigtuer aus Wiesbaden. Mick und Andreas beginnen, Fragen zu stellen und irritieren nicht nur Freunde und Witwe des Attentäters, sondern auch das BKA.

