Britney, Bella und SkylaJetzt kostenlos streamen
Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
Folge 17: Britney, Bella und Skyla
47 Min.Folge vom 15.02.2026Ab 12
Andy und Lynne sind mit ihrer Hündin Skyla auf dem Weg zu Dr. Fitzpatrick. Trotz zahlreicher Untersuchungen ist bislang nicht klar, was dem Tier genau fehlt. Kann Noel das Rätsel lösen? Die nächste Patientin ist Mops-Dame Britney, die Probleme beim Laufen hat. Neurologe Jeremy Rose geht ihrem Leiden auf den Grund. Ein nächtlicher Notfall hält die Ärzte zusätzlich auf Trab. Hündin Bella hat sich bei einem Unfall einen Beckenbruch zugezogen und muss dringend behandelt werden.
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Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Tiere
Produktion:GB, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Banijay Rights Limited