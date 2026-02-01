Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
Folge 15: Koa, Kwanda und Cleo
47 Min.Folge vom 08.02.2026Ab 12
Rob und Mel sind mit ihrem Hund Koa extra aus Cornwall angereist. Das rechte Vorderbein des Tieres ist schwer deformiert. Kann Dr. Fitzpatrick Koa mehr Lebensqualität verschaffen? Patricia ist mit ihrer Hündin Kwanda in die Praxis gekommen, die eine Entzündung am Auge hat. Und der siebenjährige Mischling Cleo leidet schon seit Jahren unter Schmerzen in den Hinterbeinen.
Genre:Dokumentation, Tiere
Produktion:GB, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Banijay Rights Limited