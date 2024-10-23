Der Upir
Folge 3: Blutdurst
27 Min.Folge vom 23.10.2024Ab 12
Eddie und Igor müssen dem ersten stimmberechtigten Vampir Kalle (98) einen Gefallen für dessen Zustimmung zum Duell gegen Ava erweisen. Kalle lässt sich seine völlig heruntergekommene Wohnung putzen, in der sich ein Raum voller Leichenteile befindet. Eddie wird indes von der Polizei wegen Mordverdachts der Maklerin Solbach verhaftet.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der Upir
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Unterhaltung
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen