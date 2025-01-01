Der Upir
Folge 7: Operation
27 Min.Ab 12
Die letzte stimmberechtigte Vampirin Gwenda (1437) wünscht sich eine Aktion gegen die deutsche Klimapolitik, da die globale Erwärmung die größte Bedrohung für Vampire darstellt, die mittlerweile dank Sonnencreme ins Licht gehen können.
