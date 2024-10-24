Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Upir

Horror

JoynStaffel 1Folge 4vom 24.10.2024
Horror

HorrorJetzt kostenlos streamen

Der Upir

Folge 4: Horror

23 Min.Folge vom 24.10.2024Ab 12

Igor muss Vampirin Valeria (339), einem hysterisch-unerzogenen Mädchen, einen Gefallen tun: Sie wünscht sich einen ganzen Tag Spaß. Ein Geisterbahnbesuch gerät daraufhin außer Kontrolle. Bei Igor zieht dessen Cousine Thekla (987) ein. Thekla ist eine nymphomane Vampirin, die von Eddie hingerissen ist - ungünstig, denn Igor ist seit Jahrhunderten in Thekla verliebt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Der Upir
Joyn
Der Upir

Der Upir

Alle 1 Staffeln und Folgen