Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Folge 1

sixxStaffel 2Folge 1
Folge 1Jetzt kostenlos streamen

Folge 1: Folge 1

46 Min.Ab 6

Im Loft kümmert sich André Vogt um fünf junge Fellnasen, die spielerisch neue Kommandos und Verhaltensweisen lernen sollen. Welpe Balu muss lernen, die Möbel seiner beiden Frauchen in Ruhe zu lassen. Auch der elf Monate alte Jagdhund Peanut hat es faustdick hinter den Ohren. Kann André den wilden Vierbeiner zähmen?

