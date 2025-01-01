Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Folge 6: Folge 6
46 Min.Ab 6
Beim Klassenausflug mit André Vogt stellen die Welpen ihre Modelkünste unter Beweis. Vor der Fotografin sollen sich die Vierbeiner von ihrer besten Seite zeigen. Kann André das Temperament seiner Schützlinge beim Shooting zügeln? Außerdem lernen die Hunde gemeinsam mit André, ihre Impulse zu kontrollieren.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere, Pets
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx
Enthält Produktplatzierungen