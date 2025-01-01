Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Folge 6

sixxStaffel 2Folge 6
Folge 6

Folge 6Jetzt kostenlos streamen

Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Folge 6: Folge 6

46 Min.Ab 6

Beim Klassenausflug mit André Vogt stellen die Welpen ihre Modelkünste unter Beweis. Vor der Fotografin sollen sich die Vierbeiner von ihrer besten Seite zeigen. Kann André das Temperament seiner Schützlinge beim Shooting zügeln? Außerdem lernen die Hunde gemeinsam mit André, ihre Impulse zu kontrollieren.

