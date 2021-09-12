Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 2Folge 4vom 12.09.2021
46 Min.Folge vom 12.09.2021Ab 6

Straßenhund Pit aus Griechenland stößt zu den Welpen und lernt ab sofort von André Vogt die wichtigsten Tugenden und Kommandos. Außerdem geht es für die Vierbeiner auf einen Wandertag in den Wildpark. Doch wie werden die Hunde auf die anderen Tiere reagieren?

