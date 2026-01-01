Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Folge 2: Folge 2
45 Min.Ab 6
Hundetrainer André Vogt bereitet sich auf eine neue Schulwoche vor. Nun gilt es zu überprüfen, ob die Welpen auch ihre Hausaufgaben erledigt haben. Außerdem sollen die Vierbeiner lernen, Regeln und Grenzen zu akzeptieren. Das gemeinsame Spiel und jede Menge Spaß abseits des Unterrichts dürfen aber natürlich auch nicht fehlen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere, Pets
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx
Enthält Produktplatzierungen