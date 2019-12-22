Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Folge 7
46 Min. 22.12.2019
Am letzten Schultag stehen für Andrés Schützlinge noch ein paar Prüfungen auf dem Plan. Können die Welpen mittlerweile alleine bleiben? Und wie schlagen sich die Vierbeiner im großen Außenparcours? Zum Schluss hat der Hundetrainer auch noch eine Überraschung für Herrchen und Frauchen parat, denn jeder ihrer Fellnasen hat einen Trick einstudiert.
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Genre:Tiere, Pets
Produktion:DE, 2019
