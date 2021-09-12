Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

sixxStaffel 2Folge 3vom 12.09.2021
46 Min.Folge vom 12.09.2021Ab 6

Die Welpen-Schüler von André Vogt erhalten Verstärkung: Neuzugang Lisa hat Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren und mischt die Klasse ordentlich auf. Außerdem dürfen sich die Vierbeiner auf eine leckere Abkühlung freuen. Bei einem Ausflug im Freien bringt André seinen Schützlingen anschließend bei, wie man sich in öffentlichen Verkehrsmitteln verhält.

