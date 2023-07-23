Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

André Vogt freut sich auf sechs neue Welpen-Schüler

sixxStaffel 9Folge 1vom 23.07.2023
André Vogt freut sich auf sechs neue Welpen-Schüler

Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Folge 1: André Vogt freut sich auf sechs neue Welpen-Schüler

46 Min.Folge vom 23.07.2023Ab 6

André Vogt ist bereit, seine sechs neuen Welpen-Schüler zum Unterricht zu empfangen. Gemeinsam mit seiner Assistentin Eva Birkenholz freut er sich, seiner Welpenklasse das Hunde-Einmaleins beizubringen. Zusammen bewältigen die beiden Probleme, Ängste und Unsicherheiten der jungen Tiere. In der ersten Stunde werden zunächst alle Neulinge begrüßt und einander vorgestellt.

