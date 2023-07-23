André Vogt freut sich auf sechs neue Welpen-SchülerJetzt kostenlos streamen
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Folge 1: André Vogt freut sich auf sechs neue Welpen-Schüler
46 Min.Folge vom 23.07.2023Ab 6
André Vogt ist bereit, seine sechs neuen Welpen-Schüler zum Unterricht zu empfangen. Gemeinsam mit seiner Assistentin Eva Birkenholz freut er sich, seiner Welpenklasse das Hunde-Einmaleins beizubringen. Zusammen bewältigen die beiden Probleme, Ängste und Unsicherheiten der jungen Tiere. In der ersten Stunde werden zunächst alle Neulinge begrüßt und einander vorgestellt.
Genre:Tiere, Pets
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx
Enthält Produktplatzierungen