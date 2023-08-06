Große Aufregung: Erster Besuch beim Hundefriseur!Jetzt kostenlos streamen
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Folge 3: Große Aufregung: Erster Besuch beim Hundefriseur!
46 Min.Folge vom 06.08.2023Ab 6
Diesmal sind auch die Besitzer der Welpen beim Unterricht dabei. Die Kleinen müssen lernen, ohne Leine ihren Herrchen und Frauchen zu folgen. Zudem steht für drei Schüler ein Hundefriseurtermin auf dem Plan. Aufgrund der Rasse werden Zwergrauhaardackel Fiete, Mini-Goldendoodle Mayla und Lagotto Bernie eine intensivere Fellpflege benötigen. André Vogt möchte den kleinen Hunden die Angst vor der ungewohnten Situation nehmen.
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Genre:Tiere, Pets
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx
Enthält Produktplatzierungen