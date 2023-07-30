Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Es geht auf den ersten Klassenausflug

sixxStaffel 9Folge 2vom 30.07.2023
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Folge 2: Es geht auf den ersten Klassenausflug

46 Min.Folge vom 30.07.2023Ab 6

André Vogt unternimmt mit seinen Schülern den ersten Klassenausflug. Die Welpen lernen andere Tiere kennen, wie zum Beispiel Kühe und Ziegen. Wie reagieren die Schüler auf die neuen Bekanntschaften? Außerdem steht eine Balancierstunde in der Spielscheune auf dem Stundenplan. Die Goldendoodle-Dame Mayla und auch der Golden Retriever Solly haben mit der Höhenangst zu kämpfen. Wie werden sie die Aufgabe meistern?

