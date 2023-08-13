Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Hoch hinaus: Die Welpen gehen auf Wandertour

sixxStaffel 9Folge 4vom 13.08.2023
Hoch hinaus: Die Welpen gehen auf Wandertour

Hoch hinaus: Die Welpen gehen auf Wandertour

Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Folge 4: Hoch hinaus: Die Welpen gehen auf Wandertour

46 Min.Folge vom 13.08.2023Ab 6

Die Welpen müssen lernen, sich an ihren Herrchen und Frauchen zu orientieren. Genau das ist das Thema in der heutigen Stunde in der Spielscheune. Zudem ist ein großer Klassenausflug angesagt: Die sechs tapsigen Schüler wandern gemeinsam mit ihren Eltern auf eine Höhe von zehn Metern. Lagotto Bernie hat Höhenangst und braucht viel Unterstützung. Wie werden die Welpen die Herausforderung meistern?

