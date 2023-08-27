Neue Herausforderungen für die Welpen: Wer kommt ans Leckerli?Jetzt kostenlos streamen
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Folge 6: Neue Herausforderungen für die Welpen: Wer kommt ans Leckerli?
46 Min.Folge vom 27.08.2023Ab 6
André Vogt und seine Assistentin Eva Birkenholz haben heute eine ganz besondere Aufgabe für ihre Schüler vorbereitet: Die Welpen sollen ein Leckerli aus einem Spielzeug herausholen. Berner Sennenhund Henry hat dafür eine ganz besondere Taktik entwickelt. Zudem besucht der Hundetrainer den Dackel Fiete, da dieser immer noch nicht allein zuhause bleiben kann. Welche Tipps und Tricks wird er den Hundeeltern geben?
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Genre:Tiere, Pets
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx
Enthält Produktplatzierungen