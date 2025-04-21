Derrick
Folge 10: Die Stimme des Mörders
60 Min.Ab 12
Nach einem Banküberfall hat ein Gangster zwei Frauen niedergeschossen. Tilde Riemann liegt im Krankenhaus, ihre Mutter Gudrun erlag den Schußverletzungen. Bevor sie das Bewußtsein verlor, konnte sie noch sagen: "Im Lokal Fürstenhof ..." Oberinspektor Derrick und sein Assistent Harry Klein nehmen die Familie des Lokalbesitzers, Angestellte und Gäste unter die Lupe.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Derrick
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1975 ZDF Enterprises