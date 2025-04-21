Zum Inhalt springenBarrierefrei
Derrick

Kisslers Mörder

KultKrimiStaffel 12Folge 7
Kisslers Mörder

Kisslers MörderJetzt kostenlos streamen

Derrick

Folge 7: Kisslers Mörder

58 Min.Ab 12

Alle Bekannten und Verwandten von Ralf Stubach wissen, daß er Rudolf Kissler, den Besitzer des Sauna-Clubs, in dem seine Mutter Irene arbeitet, haßt. Als Kissler, der gleichzeitig Arbeitgeber und Liebhaber von Irene Stubach ist, ermordet wird, fällt Derricks Verdacht auf Ralf.

Derrick
KultKrimi
Derrick

Derrick

