Derrick
Folge 6: Wie kriegen wir Bodetzki?
60 Min.Ab 12
Einziger Verwandter des Mordopfers Loss ist dessen Vater, der in einem Altenheim lebt. Telefonisch meldet sich ein Freund des Toten und verabredet ein Treffen mit dem alten Mann. Doch der erliegt plötzlich einem Herzinfarkt. Derrick kann einen ehemaligen Polizisten dazu bringen, in die Rolle des Vaters zu schlüpfen, um so dem Mörder auf die Spur zu kommen.
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1975 ZDF Enterprises