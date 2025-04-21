Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mozart und der Tod

KultKrimiStaffel 12Folge 14
Folge 14: Mozart und der Tod

59 Min.Ab 12

Auf dem Heimweg von einer Unterrichtsstunde zur U-Bahn wird die 17jährige Geigerin Marion Scholz überfallen und vergewaltigt; ihren Freund, den Musiklehrer Justus Roth, schlagen die Betrunkenen zusammen. Derrick vermutet Zusammenhänge mit einem anderen ungeklärten Vergewaltigungsfall mit Todesfolge. Eine Gegenüberstellung mit Verdächtigen bleibt ohne Ergebnis. Die wirklichen Täter schüchtern unterdessen Justus Roth ein. Die massive Drohung zeigt Wirkung.

KultKrimi
